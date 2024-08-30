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Прибыль Палаты аудиторов сократилась более чем в 2 раза

Прибыль Палаты аудиторов сократилась более чем в 2 раза Палата аудиторов завершила 2023 год с прибылью в 159 тыс. манатов, что на 54,3% или в 2,2 раза меньше, чем в 2022 году.
Финансы
30 августа 2024 г. 14:57
Прибыль Палаты аудиторов сократилась более чем в 2 раза

Палата аудиторов завершила 2023 год с прибылью в 159 тыс. манатов, что на 54,3% или в 2,2 раза меньше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ведомства.

В прошлом году операционные доходы Палаты аудиторов составили 1,329 млн манатов (на 12,7% меньше, чем годом ранее), в том числе доходы от членских взносов - 1,188 млн манатов (на 10,7% больше), доходы от повышения квалификации и экзаменов - 45 тыс. манатов (на 73,1% больше), доходы от грантов и пожертвований - 94 тыс. манатов (в 2,4 раза больше), доходы за счет уменьшения резервов по сомнительным долгам - 2 тыс. манатов (почти в 200 раз меньше).

По состоянию на 1 января текущего года активы Палаты аудиторов составили 1,24 млн манатов, что на 13,2% больше, чем в предыдущем году. За отчетный период обязательства учреждения снизились на 8,7%, до 0,02 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 13,9%, до 1,22 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Auditorlar Palatasının mənfəəti 2 dəfədən çox azalıb

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