Прибыль Палаты аудиторов снизилась на 19%

Палата аудиторов завершила 2021 год с прибылью в 146 тысяч манатов.

Палата аудиторов завершила 2021 год с прибылью в 146 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность структуры, это на 19,3% меньше, чем в 2020 году.

В прошлом году операционные доходы палаты составили 1,261 млн манатов (на 20,9% больше, чем годом ранее), в том числе доходы от членских взносов - 1,046 млн манатов (на 2,4% больше), доходы от повышения квалификации и экзаменов - 30 тыс. манатов (на 36,4% больше), доходы от грантов и пожертвований - 36 тыс. манатов (в прошлом году не было), за счет сокращения резервов по сомнительным долгам - 149 тыс. манатов (в прошлом году не было).

На 1 января этого года активы Палаты аудиторов составили 787 тыс. манатов, что на 25,1% больше годового показателя. За отчетный период обязательства организации выросли на 23,1% - до 64 тыс. манатов, а балансовый капитал увеличился на 25,3% - до 723 тыс. манатов.