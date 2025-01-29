Прибыль Нефтяного фонда Норвегии в 2024 году составила $222 млрд

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам 2024 года получил прибыль в размере 2,511 трлн крон ($222 млрд).

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам 2024 года получил прибыль в размере 2,511 трлн крон ($222 млрд).

Как передает Report со ссылкой на Financial Post, доход от инвестиций составил 13%, в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и роста котировок акций технологических компаний.

Фонд от инвестиций в акции получил доход в размере 18%, от вложений в инструменты с фиксированной доходностью - 1%. При этом он потерял на инвестициях в недвижимость 1%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 10%.

"Фонд добился очень хорошего дохода в 2024 году, благодаря сильному фондовому рынку. В частности, американские технологические акции показали очень хорошие результаты", - заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Снижение стоимости кроны относительно ряда основных мировых валют повысило в 2024 году стоимость активов фонда на 1,072 трлн крон. При этом приток средств в фонд составил 402 млрд крон.

Стоимость фонда на 30 декабря 2024 года составляла 19,742 трлн крон. На вложения в акции приходилось 71,4% инвестпортфеля, в облигации - 26,6%, в недвижимость - 1,8%, остальное - в ВИЭ.