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Прибыль НБКО "International" выросла

Прибыль НБКО "International" выросла Небанковская кредитная организация ЗАО "International" завершила 2022 год с чистой прибылью в размере 1,53 млн манатов.
Финансы
22 июня 2023 г. 18:22
Прибыль НБКО International выросла

Небанковская кредитная организация ЗАО "International" завершила 2022 год с чистой прибылью в размере 1,53 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность НБКО, это в 3,7 раза больше, чем в 2021 году.

В прошлом году прибыль “International" до налогообложения составила 1,973 млн манатов (в 3,7 раза больше, чем годом ранее), а выплаты подоходного налога - 443 тыс. манатов (в 3,7 раза больше).

На 1 января этого года активы “International” составляли 28,961 млн манатов, что на 45,2% больше, чем годом ранее. Из них 24,602 млн манатов - это кредиты, предоставленные клиентам. В 2022 году кредитный портфель НБКО вырос на 38,6%.

За отчетный период обязательства НБКО выросли на 57,4% до 22,915 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 12,3% до 6,047 млн манатов.

Напомним, что ”International" была создана в 2013 году. Его уставный капитал составляет 5 млн манатов. Акционером НБКО на 100% является Рифат Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке “International" BOKT-un mənfəəti artıb

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