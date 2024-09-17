Прибыль MİDA в прошлом году превысила 8 млн манатов

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) завершило 2023 год с чистой прибылью в 8,101 млн манатов, что на 0,9% меньше в сравнении с предыдущим годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет агентства.

В прошлом году финансовые доходы MİDA составили 11,512 млн манатов (рост на 6,1% в годовом выражении), доходы от амортизации дисконта - 1,777 млн манатов (рост на 31,3%), общие и административные расходы - 4,105 млн манатов (рост на 11,2%), чистый доход от обесценения финансовых активов - 415 тыс. манатов (убыток в прошлом году), прочие доходы - 1 тыс. манатов (не было в прошлом году), выплаты по налогу на прибыль - 1,499 млн манатов (рост на 1,2%).

На 1 января этого года активы MİDA составили 451,075 млн манатов, что на 16% меньше по сравнению с прошлым годом. За отчетный период обязательства Госагентства уменьшились на 40,9% - до 34,054 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 13% - до 417,021 млн манатов.