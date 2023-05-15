Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла на 46%

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) завершил 2022 год с прибылью в 20,481 млн манатов.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) завершил 2022 год с прибылью в 20,481 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда, это на 45,8% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году процентные доходы фонда составили 65,992 млн манатов (на 17,3% больше, чем годом ранее), процентные расходы - 35,537 млн манатов (на 24,5% больше), ожидаемый кредитный убыток - 1,19 млн манатов (на 78,3% меньше), расходы на человеческие ресурсы - 5,534 млн манатов (на 6,9% больше), административные и прочие расходы - 4,764 млн манатов (на 6,8% больше). Фонд не платил подоходный налог.

На 1 января этого года активы фонда составляли 2 млрд 399,981 млн манатов, что на 19,3% больше, чем год назад. Из них 1 млрд 708,115 млн манатов - это ипотечные кредиты, выданные клиентам. В 2022 году кредитный портфель фонда вырос на 21,2%.

За отчетный период обязательства фонда увеличились на 25,4% - до 1 млрд 394,065 млн манатов, балансовый капитал - на 11,7% - до 1 млрд 5,916 млн манатов, в том числе уставный капитал - на 11,9% - до 893 млн манатов.