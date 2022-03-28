Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла на 32%

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) завершил 2021 год с прибылью в 9,503 млн манатов.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) завершил 2021 год с прибылью в 9,503 млн манатов.

Это на 31,5% больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Кредитный портфель фонда на 1 января текущего года составил 1 411,5 млн манатов, что на 24,1% больше, чем год назад.

За отчетный период сумма привлеченных средств увеличилась на 21,4% - до 1 131,2 млн манатов, а совокупный капитал - на 9,8% - до 900,6 млн манатов.

Напомним, что ИКГФ был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд” и ОАО “Кредитный гарантийный фонд” и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.