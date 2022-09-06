Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла на 17%

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) завершил первое полугодие этого года с прибылью в размере 9,891 млн манатов.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) завершил первое полугодие этого года с прибылью в размере 9,891 млн манатов.

Это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда.

В январе-июне процентные доходы фонда составили 31,199 млн манатов (на 17,4% больше, чем годом ранее), процентные расходы - 16,672 млн манатов (на 24% больше), ожидаемый кредитный убыток - 630 тыс. манатов (на 37,7% меньше).

Активы ИКГФ на 1 июля этого года составили 2 182,564 млн манатов, что на 18,9% больше, чем годом ранее. Из них 1 569,899 млн манатов - это ипотечные кредиты. За последний год кредитный портфель фонда вырос на 23,7%.

За отчетный период обязательства фонда выросли на 30,9% - до 1 272,01 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 5,4% - до 910,555 млн манатов, в том числе уставный капитал на 4,7% - до 798 млн манатов.