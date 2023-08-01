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Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла на 17%

Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла на 17% Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил первое полугодие этого года с прибылью в размере 11,578 млн манатов.
Финансы
1 августа 2023 г. 10:14
Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла на 17%

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил первое полугодие этого года с прибылью в размере 11,578 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда, это на 17,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе-июне процентные доходы фонда составили 37,817 млн манатов (на 21,2% больше, чем годом ранее), процентные расходы - 20,805 млн манатов (на 24,8% больше), ожидаемый кредитный убыток - 475 тыс. манатов (на 24,6% меньше), расходы на человеческие ресурсы - 3,001 млн манатов (на 25% больше), административные и прочие расходы - 2,393 млн манатов (на 4,3% больше).

На 1 июля этого года активы фонда составляли 2 542,149 млн манатов, что на 16,5% больше, чем год назад.

За отчетный период обязательства фонда увеличились на 20,9% - до 1 480,805 млн манатов, балансовый капитал - на 10,8% - до 1 061,344 млн манатов, в том числе уставный капитал - на 11,9% - до 893 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun mənfəəti 17 % artıb

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