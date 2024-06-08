Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла более чем на 13%

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) завершил 2023 год с прибылью в размере 23,233 млн манатов.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) завершил 2023 год с прибылью в размере 23,233 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда, это на 13,4% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году процентные доходы ИКГФ составили 79,387 млн манатов (на 20,3% больше, чем годом ранее), процентные расходы - 44,469 млн манатов (+25,1%), ожидаемый кредитный убыток - 730 тыс. манатов (-38,7%), комиссионные доходы - 1,173 млн манатов (-21%), комиссионные расходы - 1,729 млн манатов (+33%), прочие доходы - 1,367 млн манатов (+2,7%), административные и прочие расходы - 5,099 млн манатов (+7%).

По состоянию на 1 января текущего года активы ИКГФ составили 2 млрд 793,465 млн манатов (+16,4%), из которых 2 млрд 5,998 млн манатов - это ипотечные кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель фонда вырос на 17,4%.

За отчетный период обязательства фонда увеличились на 20,3% - до 1 млрд 676,617 млн манатов, в том числе общая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг - на 20,3% - до 1 млрд 646,852 млн манатов, балансовый капитал - на 11% - до 1 млрд 116,848 млн манатов, а уставный капитал - на 9,8% - до 980,7 млн манатов.