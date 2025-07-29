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ГФСЗ в 2024 году увеличил прибыль в 3,3 раза

ГФСЗ в 2024 году увеличил прибыль в 3,3 раза Государственный фонд социальной защиты завершил 2024 год с прибылью в размере 116,938 млн манатов, что в 3,3 раза больше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
29 июля 2025 г. 12:21
ГФСЗ в 2024 году увеличил прибыль в 3,3 раза

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) завершил 2024 год с прибылью в размере 116,938 млн манатов, что в 3,3 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда.

Согласно данным, доходы фонда в рамках обязательного государственного социального страхования составили 63,525 млн манатов (рост на 54,5%), процентные доходы - 106,003 млн манатов (рост в 5,4 раза), другие доходы - 118,962 млн манатов (рост на 14,8%), расходы на заработную плату, оклады и связанные с ними выплаты составили 98,354 млн манатов (на 10,8% больше). Страховые выплаты составили 10,748 млн манатов (+32,9%), общие административные расходы - 12,727 млн манатов (+10%).

Активы фонда на 1 января 2025 года достигли 10 млрд 47,578 млн манатов (+27% за 2024 год). Обязательства выросли на 25,9%, до 9 млрд 842,791 млн манатов, а балансовый капитал - в 2,3 раза, до 204,787 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mənfəəti kəskin artıb

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