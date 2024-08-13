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Прибыль Госфонда соцзащиты увеличилась на 46%

Прибыль Госфонда соцзащиты увеличилась на 46% Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил 2023 год с прибылью в 35,552 млн манатов.
Финансы
13 августа 2024 г. 12:18
Прибыль Госфонда соцзащиты увеличилась на 46%

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил 2023 год с прибылью в 35,552 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда, это на 45,9% больше по сравнению с 2022 годом.

На 1 января этого года активы Госнефтефонда составили 7 млрд 908,717 млн манатов, что на 33,9% больше в годовом исчислении.

За отчетный период обязательства Фонда увеличились на 33,6% до 7 млрд 820,868 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 68% до 87,849 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 10% до 5,5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mənfəəti 46 % artıb

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