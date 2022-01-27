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Прибыль Deutsche Bank составила рекордные 2,5 млрд евро

Прибыль Deutsche Bank составила рекордные 2,5 млрд евро Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank добился в 2021 году рекордно большой за последние 10 лет чистой прибыли в размере 2,5 млрд евро.
Финансы
27 января 2022 г. 11:49
Прибыль Deutsche Bank составила рекордные 2,5 млрд евро

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank добился в 2021 году рекордно большой за последние 10 лет чистой прибыли в размере 2,5 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении банка.

Прибыль до налогообложения в прошлом году составила 3,4 млрд евро, что почти в три раза больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль достигла 2,5 млрд евро, что более чем в четыре раза выше по сравнению с 2020 годом и является самым высоким показателем с 2011 года. В четвертом квартале прошлого года данный показатель до налогообложения составил 82 млн евро, сократившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"В 2021 году мы увеличили нашу чистую прибыль в четыре раза и добились лучшего результата за последние 10 лет <...>. Мы рады возобновить распределение капитала среди наших акционеров, как мы и обещали летом 2019 года", - отметил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. По его словам, "прогресс в преобразовании фининститута и финансовые показатели в 2021 году обеспечивают надежную отправную точку для достижения рентабельности основного капитала на уровне 8% в 2022 году".

Deutsche Bank является одним из крупнейших транснациональных банков. Он имеет представительства более чем в 70 странах мира. На территории Германии насчитывается около 500 отделений Deutsche Bank.

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