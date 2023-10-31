Прибыль Центра экспертизы потребительских товаров снизилась на 15%

Подведомственное Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики ООО "Центр экспертизы потребительских товаров" завершило 2022 год с прибылью в размере 1,047 млн манатов.

Подведомственное Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики ООО "Центр экспертизы потребительских товаров" завершило 2022 год с прибылью в размере 1,047 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 14,6% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году доходы Центра составили 5,33 млн манатов (на 4,9% больше, чем в предыдущем году), в том числе основные операционные доходы - 5,329 млн манатов (на 5,1% больше), прочие операционные доходы - 1 тыс. манатов (в 12 раз меньше).

Расходы Центра за отчетный период составили 4,283 млн манатов (на 11,1% больше, чем в предыдущем году), в том числе расходы на персонал - 3,964 млн манатов (на 13,5% больше), расходы на амортизацию - 33 тыс. манатов (в 3,7 раза меньше), прочие операционные расходы составили 286 тыс. манатов (на 19,7% больше).