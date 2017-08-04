Прибыль банков Азербайджана вновь сократилась

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Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Активы банковского сектора Азербайджана на 1 июля этого года составили 30 036,9 млн манатов, что на 4,5% меньше по сравнению с началом года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

Выданные клиентам кредиты составили 13 462,1 млн манатов или 44,8% банковских активов. В первом полугодии текущего года кредитный портфель банков сократился на 15,5%.

За шесть месяцев общие обязательства банков сократились на 7,5% - до 27 322,9 млн манатов, депозитный портфель вырос на 1,7%, составив 16 687,2 млн манатов. Из них 6 880,7 млн манатов пришлось на депозиты физических, 9 806,5 млн манатов – юридических лиц. С начала года вклады населения сократились на 7,4%, средства компаний увеличились на 9,2%.

За январь-июнь обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 61,8% - до 647,47 млн манатов.

За отчетный период балансовый капитал кредитных организаций увеличился на 42,2% и достиг 2 714 млн манатов.

За полгода процентные доходы банков составили 1 007,3 млн манатов, процентные расходы – 482,7 млн манатов, непроцентные доходы - 460,3 млн манатов, непроцентные расходы – 476 млн манатов. В конечном итоге чистая операционная прибыль банковского сектора составила 508,8 млн манатов.

Банки направили на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам 408,9 млн манатов, доходы сектора от других источников составили 2,4 млн манатов, налог на прибыль – 17,5 млн манатов. Таким образом, банковский сектор Азербайджана завершил первые 6 месяцев с чистой прибылью в 84,9 млн манатов.

Напомним, что за январь-май прибыль банков составила 178,2 млн манатов. Иными словами, в июне прибыль банков сократилась на 93,3 млн манатов.