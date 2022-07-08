Прибыль Бакинского филиала Нацбанка Ирана выросла на 40%

Бакинский филиал Национального банка Ирана завершил первую половину текущего года с прибылью 806 тыс. манатов.

Бакинский филиал Национального банка Ирана завершил первую половину текущего года с прибылью 806 тыс. манатов.

Это на 40,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность филиала.

В январе-июне доходы иранского банка составили 1,794 млн манатов (на 17,5% меньше), расходы -1,088 млн манатов (на 14,4% больше), отчислениям на создание специальных резервов - 99 тыс. манатов (год назад не создавались). Бакинский филиал не платил налог на прибыль.

На 1 июля этого года активы банка Ирана составили 90,041 млн манатов, что на 0,7% меньше, чем год назад. Из них 9,729 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель бакинского филиала вырос на 19%.

Обязательства иранского банка за отчетный период выросли на 2,1% и составили 53,817 млн манатов, в том числе депозитный портфель сократился на 30% - до 10,104 млн манатов, а балансовый капитал - на 4,6% - до 36,225 млн манатов.

Напомним, что Бакинский филиал Национального банка Ирана функционирует с 1993 года. Его уставный капитал составляет 73,611 млн манатов.