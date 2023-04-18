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Сократилась прибыль "Азеркосмоса"

Сократилась прибыль "Азеркосмоса" Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") завершило 2022 год с прибылью в 1,429 млн манатов.
Финансы
18 апреля 2023 г. 16:25
Сократилась прибыль Азеркосмоса

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") завершило 2022 год с прибылью в 1,429 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность агентства, это в 10,2 раза меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году доходы “Азеркосмоса” от оказанных услуг составили 49,548 млн манатов (на 14,3% меньше, чем годом ранее), себестоимость услуг - 45,137 млн манатов (на 10,6% меньше), финансовые доходы - 7,393 млн манатов (на 5,7% меньше), финансовые расходы - 15,233 млн манатов (на 7,3% меньше), валютные доходы - 7,726 млн манатов (на 37,3% меньше), прочие доходы - 10,074 млн манатов (на 32,7% меньше). Агентство не платило подоходный налог.

На 1 января этого года активы “Азеркосмоса” составили 508,615 млн манатов, что на 8,3% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства агентства снизились на 30,6% - до 362,062 млн манатов, а балансовый капитал увеличился в 4,5 раза - до 146,554 млн манатов, уставный капитал увеличился на 61% - до 272,606 млн манатов.

Напомним, что Космическое агентство было создано в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 27 апреля 2021 года на базе ОАО "Азеркосмос", действующего с 2011 года.

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