Прибыль Азербайджанского Каспийского морского пароходства выросла на 26%

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило 2022 год с чистой прибылью в 65,441 млн манатов.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило 2022 год с чистой прибылью в 65,441 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ЗАО, это на 26,4% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году основные операционные доходы ASCO составили 570,071 млн манатов (на 24,2% больше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж – 369,444 млн манатов (+20,7%), общие и административные расходы – 52,159 млн манатов (+30,5%), социальные расходы 8,575 млн манатов (+20,4%), прочие операционные доходы - 32,827 млн ​​манатов (+50,9%), прочие операционные расходы - 70,172 млн манатов (+6,6%), ожидаемые убытки по кредитам - 8,249 млн манатов (год назад была прибыль), стоимость списания основных средств - 175 тыс. манатов (-4,2 раза), убыток от курсовой разницы - 829 тыс. манатов (+10,8 раза), финансовые расходы - 1,222 млн манатов (-29,6%), выплаты по налогу на прибыль - 26,632 млн манатов (+80,4%).

По состоянию на 1 января текущего года активы ASCO составляли 1 335,416 млн манатов, что на 3,4% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства акционерного общества уменьшились на 20,3%, до 161,726 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 7,9%, до 1 173,69 млн манатов.

ASCO была основана в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.