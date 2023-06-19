О нас

Прибыль Азербайджанского Каспийского морского пароходства выросла на 26%

Прибыль Азербайджанского Каспийского морского пароходства выросла на 26% ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило 2022 год с чистой прибылью в 65,441 млн манатов.
Финансы
19 июня 2023 г. 17:17
Прибыль Азербайджанского Каспийского морского пароходства выросла на 26%

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило 2022 год с чистой прибылью в 65,441 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ЗАО, это на 26,4% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году основные операционные доходы ASCO составили 570,071 млн манатов (на 24,2% больше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж – 369,444 млн манатов (+20,7%), общие и административные расходы – 52,159 млн манатов (+30,5%), социальные расходы 8,575 млн манатов (+20,4%), прочие операционные доходы - 32,827 млн ​​манатов (+50,9%), прочие операционные расходы - 70,172 млн манатов (+6,6%), ожидаемые убытки по кредитам - 8,249 млн манатов (год назад была прибыль), стоимость списания основных средств - 175 тыс. манатов (-4,2 раза), убыток от курсовой разницы - 829 тыс. манатов (+10,8 раза), финансовые расходы - 1,222 млн манатов (-29,6%), выплаты по налогу на прибыль - 26,632 млн манатов (+80,4%).

По состоянию на 1 января текущего года активы ASCO составляли 1 335,416 млн манатов, что на 3,4% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства акционерного общества уменьшились на 20,3%, до 161,726 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 7,9%, до 1 173,69 млн манатов.

ASCO была основана в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin xalis mənfəəti 26 % artıb

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi