Прибыль Apple во втором квартале привела к росту биржевого индекса США до исторической отметки

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Чистая прибыль компании Apple во втором квартале 2017 года, третьем квартале 2016-2017 финансового года, завершившемся 1 июля, выросла на 12% - до 8,717 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете компании.

По словам главы Apple Тима Кука, выручка компании за отчетный период выросла на 7%, до 45,408 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом. В конечном итоге индекс Dow-Jones вчера обновил исторический рекорд, поднявшись на 0,33% - до 21 964 пунктов. Индексы S&P 500 и NASDAQ также установились на отметках, близких к историческому рекорду.

Отметим, что с начала года индекс Dow-Jones вырос на 11,1%, S&P 500 – 10,6%, NASDAQ – 18,2%.