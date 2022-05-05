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Прибыль Агентства по регулированию энергетических вопросов сократилась вдвое

Прибыль Агентства по регулированию энергетических вопросов сократилась вдвое Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Азербайджана завершило 2021 год с прибылью в размере 1,095 млн манатов.
Финансы
5 мая 2022 г. 09:35
Прибыль Агентства по регулированию энергетических вопросов сократилась вдвое

Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Азербайджана завершило 2021 год с прибылью в размере 1,095 млн манатов.

Согласно финансовой отчетности агентства, это в два раза меньше, чем в 2019 году, сообщает Report.

Общие доходы AERA в прошлом году составили 11,738 млн манатов (на 6,3% меньше в годовом сравнении), административные и операционные расходы - 12,191 млн манатов (на 21,8% больше), доходы от восстановления резервов под обесценение - 1,986 млн манатов (на 17,8% больше), прочие доходы - 9 тыс. манатов (в 2 раза меньше), прочие расходы - 447 тыс. манатов (в 2 676,6 раза больше), доходы от курсовой разницы - 2 тыс. манатов (в 2,8 раза меньше), убыток от курсовой разницы - 2 тыс. манатов (в 5 раз меньше).

На 1 января текущего года активы AERA составили 20,187 млн манатов, что на 9,8% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства выросли примерно на 71,9%, до 1,707 млн манатов, балансовый капитал - на 7%, до 18,6 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin mənfəəti 2 dəfə azalıb

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