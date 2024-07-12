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Прибыль AFB Bank снизилась в 9 раз

Прибыль AFB Bank снизилась в 9 раз ОАО AFB Bank завершило первое полугодие этого года с прибылью в 634 тысячи манатов.
Финансы
12 июля 2024 г. 18:00
Прибыль AFB Bank снизилась в 9 раз

ОАО AFB Bank завершило первое полугодие этого года с прибылью в 634 тысячи манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 88,5% или в 8,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне доходы банка составили 14,663 млн манатов (на 3,3% больше в годовом исчислении), расходы – 12,695 млн манатов (на 16,1% больше), отчисления в специальные резервы – 1,334 млн манатов (в прошлом году была экономия). Налог на прибыль банк не платил.

На 1 июля активы AFB Bank составили 297,511 млн манатов, что на 0,9% больше, чем год назад. Из них 158,837 млн манатов – чистые кредиты, выданные клиентам.

За отчетный период обязательства банка увеличились на 3,1% до 223,719 млн манатов, депозитный портфель вырос на 11,5% до 141,671 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 5,2% до 73,792 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "AFB Bank"ın mənfəəti 9 dəfə azalıb

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