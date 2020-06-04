Прибыль Палаты аудиторов сократилась в 7 раз

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Палата аудиторов Азербайджана завершила 2019 год с прибылью в 8 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это в 6,9 раза меньше, чем в 2018 году.

В прошлом году операционные доходы Палаты аудиторов составили 968 тыс. манатов (на 25,1% больше, чем годом ранее). Операционные расходы учреждения за отчетный период составили 960 тыс. манатов (на 33,3% больше).

На 1 января текущего года активы Палаты аудиторов составили 474 тыс. манатов, что на 9,7% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства структуры увеличились на 77,3% и достигли 78 тыс. манатов, а балансовый капитал - на 2,1% и достиг 396 тыс. манатов.