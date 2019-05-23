​При поддержке Kapital Bank завершился проект "Made in Azerbaijan-4"

Kapital Bank всегда уделял и уделяет огромное внимание развитию образования в Азербайджане. Доказательством тому является проект-конкурс "Made in Azerbaijan-4", который был проведен для студентов страны. Согласно условиям конкурса, студенты должны были предъявить свои бизнес-идеи по созданию бренда Азербайджана.

На конкурс бизнес-идей были представлены 40 проектов из разных университетов республики. При подготовке бизнес-идей учитывалось их соответствие заданию и миссии конкурса, реальности применения проекта на внутреннем рынке, упрощенный финансовый план на уровне бизнес-идеи, актуальность и креативность. Совет экспертов оценил представленные бизнес-идеи и 5 проектов получили пропуск в финал.

По решению членов жюри победила бизнес-идеи "Kitablı". Целью проекта является накопление электронных материалов в одном портале, владение обучающей видео базы по определенным учебным дисциплинам, предоставление преподавателями объяснений тестов, в которых студенты испытывают трудности.

"В 2016 году между Kapital Bank и Экономическим Университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. В этом году также на конкурсе со стороны студентов были предоставлены интересные бизнес идеи. Мы сотрудничаем с различными образовательными учреждениями, поддерживаем и участвуем во многих образовательные проектах страны. В ближайшем будущем также планируем участие и проведение новых образовательных проектов", - отметил директор Департамент по Управлению Человеческими Ресурсами Фаргана Мамедова.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.