При поддержке Kapital Bank в Университете ADA прошли Дни карьеры

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Университете ADA в период с 27 февраля по 2 марта при поддержке Kapital Bank был осуществлен проект «Дни карьеры».

Как сообщили Report в банке, на церемонии открытия приняла участие директор департамента по управлению человеческими ресурсами Kapital Bank Фаргана Мамедова.

На ярмарке, проходящей под девизом «Мост между талантами и карьерой», студентам и магистрам была предоставлена возможность близкого знакомства с наиболее видными лидерами бизнес-рынка в Азербайджане и получения информации о вакансиях в государственном и частном секторе страны.

Представители более 100 компаний, работающих в различных секторах страны, продемонстрировали презентации студентам и выпускникам, проинформировали их о рынке труда и дали советы и рекомендации для успешного карьерного роста в дальнейшем.

«На сегодняшний день Kapital Bank является самым активным работодателем на рынке труда и очень заинтересован в проведении Дней карьеры в учебных заведениях страны. Поддерживая такие проекты, мы получаем возможность привлекать потенциальных сотрудников непосредственно из университетов, выполняя таким образом и наши обязательства по корпоративной ответственности», - отметила Фаргана Мамедова.

Kapital Bank, сотрудничая с различными образовательными учреждениями, поддерживает и участвует во многих образовательные проектах страны, таких как: Международная образовательная выставка, Республиканская школьная олимпиада, Teach for Azerbaijan, «Автобус Знаний», группа Sabah, а также осуществляет сотрудничество с Азербайджанским государственным экономическим университетом, Бакинским инженерным университетом, Университетом ADA и другими. В ближайшем будущем Kapital Bank также планирует организовать и проведение новых образовательных проектов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.