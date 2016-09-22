При поддержке Kapital Bank в Экономическом университете открыт кабинет "Инновационный банкинг"

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank, уделяющий большое внимание развитию образования в Азербайджане, в рамках сотрудничества с Азербайджанским государственным экономическим университетом представил кабинет "Инновационный банкинг" в основном здании университета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

По информации, кабинет оборудован так, чтобы студенты могли почувствовать себя находящимися в помещении банка.

В кабинете, полностью отремонтированном и оснащенном банком, впервые продемонстрируют демоверсию действующей операционной банковской программы, специально написанной для студентов. Студентам предоставлена возможность проводить 4 основных вида банковских операций. Сотрудники банка в течение первых нескольких месяцев будут проводить тренинги преподавателям и выбранным студентам, что поможет им в дальнейшем обучать студентов университета банковским навыкам.

"Kapital Bank уделяет особое внимание образовательным проектам в рамках социально-направленной деятельности. В 2016 году при поддержке банка были реализованы несколько интересных проектов. На данный момент банк тесно сотрудничает с Азербайджанским экономическим университетом, Университетом АДА и Гянджинским технологическим университетом. В этом году около 70-ти студентов этих университетов прошли практику в Kapital Bank. Уверен, что и этот проект будет успешным", - отметил, председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Отметим, что Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.