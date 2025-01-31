При поддержке Азербайджанской инвестиционной компании реализованы инициативы на 1,7 млрд манатов

За последние 5 лет при поддержке Азербайджанской инвестиционной компании реализованы 23 инициативы на сумму 1,7 млрд манатов.

За последние 5 лет при поддержке Азербайджанской инвестиционной компании реализованы 23 инициативы на сумму 1,7 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

По словам министра, устойчивое развитие ненефтяного сектора, привлечение иностранных инвестиций в эту сферу, создание новых предприятий с применением современных стандартов и передового опыта являются основными приоритетами:

"За последние 5 лет при поддержке Азербайджанской инвестиционной компании реализованы 23 инициативы в сферах пищевой промышленности, строительства, фармацевтики, горнодобывающей промышленности, зеленой энергетики и др., включая строительство 19 новых предприятий. Эти проекты общей стоимостью 1,7 млрд манатов служат увеличению местного производства, стимулированию производства импортозамещающей продукции и поддержке занятости".