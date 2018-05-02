При Минналогов создан департамент надзора за импортно-экспортными операциями

© Report https://report.az/storage/news/3a70601516d64a277c72c4ec2923b7ef/79e82ade-6154-4972-839e-a20616d87154_292.jpg

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В целях выполнения задач, вытекающих из распоряжения президента от 20 апреля 2018 года "О мерах по усовершенствованию системы надзора за импортно-экспортными операциями в стране", при министерстве налогов создана новая структура - Департамент надзора за импортно-экспортными операциями.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, целью создания департамента является обеспечение прозрачности бухгалтерского учета, увеличение бюджетных сборов, упрощение процедур экспорта ненефтяных товаров, увеличение объемов экспорта, поддержка деятельности органов, реализующих фискальную политику государства, усовершенствование системы надзора за импортно-экспортными операциями.