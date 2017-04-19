При АБА создается аукционный центр

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Вслед за созданием кредитного бюро ожидается ряд новшеств на финансовом рынке.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на мероприятии, посвященном учреждению первого частного кредитного бюро.

По его словам, в скором времени ожидается принятие законопроекта об обременении движимого имущества, судебных решений, усовершенствование исполнительной системы, а также создание и развитие аукционного центра в соответствии с принятым несколько дней назад решением заседания президиума АБА.