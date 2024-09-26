Президенту Азербайджана представлены документы, включенные в бюджетный пакет на 2025 год

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Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву представлены документы и материалы, включенные в бюджетных пакет на 2025 год.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, президенту Азербайджана представлены проекты государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2025 год, показатели сводного бюджета на последующие три года (2026-2028гг), концепция экономического и социального развития и прогнозные показатели на 2025 год и последующие три года.

Отметим, что согласно проекту госбюджета на 2025 год, доходы прогнозируются на уровне 36 млрд 616 млн манатов (+0,6% от показателя на 2024 год), расходы - 39 млрд 667,6 млн манатов (-0,2%). Дефицит госбюджета прогнозируется 3 млрд 51,6 млн манатов, что на 9% меньше, чем на 2024 год.

Доходы сводного бюджета на 2025 год прогнозируются 44 млрд 371,4 млн манатов (+2%), расходы - 45 млрд 867 млн манатов (+0,5%). Дефицит сводного бюджета прогнозируется в размере 1 млрд 495,6 млн манатов.