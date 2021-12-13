Президенту Азербайджана представлен проект бюджета Госнефтефонда на 2022 год

Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).

Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что на заседании, прошедшем 13 декабря под руководством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова, были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год, инвестиционная политика фонда и другие вопросы.

На заседании было принято решение о представлении президенту проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год.