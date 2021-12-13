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Президенту Азербайджана представлен проект бюджета Госнефтефонда на 2022 год

Президенту Азербайджана представлен проект бюджета Госнефтефонда на 2022 год Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).
Финансы
13 декабря 2021 г. 20:41
Президенту Азербайджана представлен проект бюджета Госнефтефонда на 2022 год

Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что на заседании, прошедшем 13 декабря под руководством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова, были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год, инвестиционная политика фонда и другие вопросы.

На заседании было принято решение о представлении президенту проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год.

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Версия на английском языке ФотоState Oil Fund budget for 2022 presented to Azerbaijani president
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Neft Fondunun gələnilki büdcəsi Prezidentə təqdim edilib

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