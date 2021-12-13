Президенту Азербайджана представлен проект бюджета Госнефтефонда на 2022 год

Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
Было отмечено, что на заседании, прошедшем 13 декабря под руководством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова, были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год, инвестиционная политика фонда и другие вопросы.
На заседании было принято решение о представлении президенту проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год.