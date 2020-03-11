Президент: Внешний долг составляет 17 процентов валового внутреннего продукта

"Успехам, достигнутым в экономической сфере за последние 16 лет, нет равных в мире. Если есть, пусть скажут, посмотрят статистику, какая страна за 16 лет смогла в 3,4 раза увеличить свою экономику. Бедность, которая была близка к 50 процентам, сегодня составляет 4,8 процента, и еще больше снизится, потому что зарплаты, пенсии увеличиваются и будут увеличиваться, так же, как и пособия".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"Внешний долг составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. Это очень низкий показатель. В некоторых развитых странах он превышает 100 процентов. Но еще важнее то, что наши валютные резервы в шесть раз превышают внешний долг. То есть, при желании мы можем за месяц обнулить наш внешний долг. Для того, чтобы некоторые страны могли погасить свой внешний долг, их валютные резервы должны быть в 50 раз больше нынешних.

Такие успехи в экономической сфере достигнуты за эти годы. В социальной сфере - зарплаты, пенсии выросли более чем в десять раз. Находят решение проблемы вынужденных переселенцев, семей шехидов. Мы стали космической державой, у нас три спутника. В 2022 году в Баку состоится Международный конгресс астронавтики, мы завоевали это права в напряженной борьбе. В этом конкурсе принимали участие 4 города – Дели, Рио-де-Жанейро, Сингапур и Баку. Мы добились этого. Почему? Потому что нас уважают и там", - сказал Ильхам Алиев.