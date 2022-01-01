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Президент: В результате осуществления долгосрочной, выверенной стратегии экономическое развитие налицо

Президент: В результате осуществления долгосрочной, выверенной стратегии экономическое развитие налицо "Азербайджанский народ видит, что в результате осуществления долгосрочной, выверенной стратегии экономическое развитие налицо. Также дают свои результаты реформы в экономической сфере, прозрачность, борьба с коррупцией и взяточничеством".
Финансы
1 января 2022 г. 01:19
Президент: В результате осуществления долгосрочной, выверенной стратегии экономическое развитие налицо

"Азербайджанский народ видит, что в результате осуществления долгосрочной, выверенной стратегии экономическое развитие налицо. Также дают свои результаты реформы в экономической сфере, прозрачность, борьба с коррупцией и взяточничеством".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства отметил, что благодаря только налоговым органам в казну сверх прогноза поступили 1,4 миллиарда манатов, и используя эти деньги, мы осуществляем широкий социальный пакет.

"С 1 января существенно повысятся зарплаты, пенсии, стипендии. Общий объем этого социального пакета, охватывающего два миллиона сто тысяч человек, составляет 1,5 миллиарда манатов. Посмотрите, налоговые органы привлекли в казну только сверх прогноза 1,4 миллиарда манатов, и все они полностью и сверх того направлены на решение социальных вопросов. Я и раньше говорил, что по мере накопления дополнительных средств мы в первую очередь будем направлять их на социальные проекты. В то же время работа, проводимая на освобожденных землях, также имеет социальную направленность, потому что абсолютное большинство этих дел носит социальный характер и рассчитано на скорейшее возвращение бывших вынужденных переселенцев на эти территории", - сказал президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Təkcə vergi orqanları sayəsində xəzinəyə proqnozdan əlavə 1,4 milyard manat pul daxil edilib"

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