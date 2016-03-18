Президент Азербайджана увеличил расходы ГНФАР на 30%

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана подписал указ о внесении изменений в Указ №719 президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года "О бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2016 год".

Как сообщает Report, согласно изменению, доходы ГНФАР на 2016 год сокращены на 31,78% или 2 133 089,5 манатов - до 4 578 474,6 манатов. Расходы же фонда увеличены на 30,41% или 2 487 534,00 манатов и доведены до 10 668 933,7 манатов.