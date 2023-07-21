Президент: Увеличение наших валютных резервов и совершенствование системы управления дают нам дополнительные возможности

Мы должны сделать так, чтобы наша экономика была устойчивой в любых условиях и в любой ситуации. Конечно, мы наращиваем валютные резервы, совершенствуем нашу систему управления. Все это дает нам дополнительные возможности.

Мы должны сделать так, чтобы наша экономика была устойчивой в любых условиях и в любой ситуации. Конечно, мы наращиваем валютные резервы, совершенствуем нашу систему управления. Все это дает нам дополнительные возможности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув, что способность налоговых и таможенных органов к реализации прогнозов создает достаточно четкую картину, глава государства отметил: "Мы уже не впервые принимаем решения о дополнениях и увеличениях в бюджете. Причина этого в том, что налоговые и таможенные органы получили больше доходов, чем планировалось. Это стало возможным только благодаря прозрачности и новому подходу в управлении".