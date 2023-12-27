Президент утвердил бюджет ГНФАР на следующий год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда на 2024 год, сообщает Report.
Президент утвердил бюджет ГНФАР на следующий годПрезидент утвердил бюджет ГНФАР на следующий год Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда на 2024 год, сообщает Report.
Финансы
27 декабря 2023 г. 11:40
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Версия на азербайджанском языке Prezident ARDNF-nin gələnilki büdcəsini təsdiq edib