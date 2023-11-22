Президент Турции: Есть высокая вероятность того, что лира укрепится

Падение турецкой лиры завершилось, есть высокая вероятность укрепления валюты по отношению к доллару.

Падение турецкой лиры завершилось, есть высокая вероятность укрепления валюты по отношению к доллару.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Применяемая нами программа по снижению инфляции с очень высокой вероятностью может привести к реальной оценке стоимости лиры. Таким образом, процесс обесценивания лиры завершился, есть высокая вероятность того, что лира укрепится", - отметил он.

По его словам, власти завоевывают доверие инвесторов, реализуя конструктивные реформы и здоровую экономическую политику, что приводит к притоку ликвидности и реальному курсу лиры.

"В итоге будет разумный рост (экономики) и в то же время снизится инфляция", - почеркнул Эрдоган.

С начала этого года турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца, за исключением августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир. В начале октября турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, впервые достигнув 28 лир за доллар.