​Президент Western Union рассказал о выборе между Азербайджаном и Арменией

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Главный директор и президент американской компании "The Western Union Company", специализирующейся на предоставлении услуг денежного посредничества, Хикмет Эрсек прокомментировал выбор между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, в интервью российским "Ведомостям" он заявил, что данный вопрос связан с политикой и Нагорным Карабахом.

"Центробанки обеих стран поставили нас перед выбором: мы могли начать бизнес только в одной из этих стран. И я бы хотел, чтобы мы могли работать также и в Армении, но мы должны адаптироваться к обстоятельствам", - заявил президент компании.