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    ​Президент Western Union рассказал о выборе между Азербайджаном и Арменией

    Хикмет Эрсек: Данный вопрос связан с политикой и Нагорным Карабахом

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Главный директор и президент американской компании "The Western Union Company", специализирующейся на предоставлении услуг денежного посредничества, Хикмет Эрсек прокомментировал выбор между Арменией и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, в интервью российским "Ведомостям" он заявил, что данный вопрос связан с политикой и Нагорным Карабахом.

    "Центробанки обеих стран поставили нас перед выбором: мы могли начать бизнес только в одной из этих стран. И я бы хотел, чтобы мы могли работать также и в Армении, но мы должны адаптироваться к обстоятельствам", - заявил президент компании.

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