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    Президент США отменил повышение зарплат для федеральных служащих

    © Alex Brandon/AP

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил о решении отменить повышение заработных плат для большинства федеральных служащих.

    Как сообщает Reportсо ссылкой на зарубежные СМИ, в своем письменном обращении к лидерам обеих палат конгресса Трамп пояснил свое решение дефицитом в государственном бюджете.

    Изменения в зарплатных ведомостях чиновников должны были вступить в силу с января 2019 года.

    "Эти альтернативные решения по оплате труда не окажут существенного влияния на нашу способность привлекать и удерживать квалифицированную федеральную рабочую силу", - считает американский президент.

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