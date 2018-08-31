Президент США отменил повышение зарплат для федеральных служащих

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил о решении отменить повышение заработных плат для большинства федеральных служащих.

Как сообщает Reportсо ссылкой на зарубежные СМИ, в своем письменном обращении к лидерам обеих палат конгресса Трамп пояснил свое решение дефицитом в государственном бюджете.

Изменения в зарплатных ведомостях чиновников должны были вступить в силу с января 2019 года.

"Эти альтернативные решения по оплате труда не окажут существенного влияния на нашу способность привлекать и удерживать квалифицированную федеральную рабочую силу", - считает американский президент.