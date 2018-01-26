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    Президент США: Курс доллара будет расти

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп уверен, что доллар будет укрепляться в связи с позитивной ситуацией в экономике страны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США, прибывший в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, заявил в интервью телеканалу CNBC.

    "Доллар будет сильнее и сильнее, и, в конечном счете, я хочу, чтобы он был сильным. Наша страна снова становится сильнее в экономическом отношении и в других сферах ", - сказал Трамп. По словам Трампа, эти слова Мнучина были "вырваны из контекста".

    Трамп также отметил, что журналисты ранее неверно интерпретировали высказывания министра финансов США Стивена Мнучина о курсе национальной валюты. Тот во время выступления в среду заявил, что слабый доллар отвечает интересам американской экономики.

    После заявлений американского президента курс основной валютной пары USD/EUR снизился до 1,24 с 1,25. 

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