Президент порта Триест: Развитие Зоны свободной торговли - не простой вопрос

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Зона свободной торговли, созданная в поселке Алят в Баку, имеет большой потенциал" .

Об этом сказал Report президент итальянского порта Триест Зено Д' Агостино.

По его словам, Бакинский международный морской торговый порт, входящий в зону, является крупным центром логистики, имеющий потенциал дальнейшего развития.

В то же время гость отметил, что в области логистики нельзя ограничиваться только созданием инфраструктуры:

"Азербайджан нуждается в университетах по управлению, логистике для обеспечения развития Зоны свободной торговли. Эти важно для поддержки конкурентоспособности зоны. Можно иметь средства для создания зоны свободной торговли, однако реальная территория и управление ею - дело не простое".