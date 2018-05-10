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    Президент порта Триест: Развитие Зоны свободной торговли - не простой вопрос

    В области логистики нельзя ограничиваться только созданием инфраструктуры, полагает Зено Д'Агостино

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Зона свободной торговли, созданная в поселке Алят в Баку, имеет большой потенциал" .

    Об этом сказал Report президент итальянского порта Триест Зено Д'Агостино.

    По его словам, Бакинский международный морской торговый порт, входящий в зону, является крупным центром логистики, имеющий потенциал дальнейшего развития.

    В то же время гость отметил, что в области логистики нельзя ограничиваться только созданием инфраструктуры: 

    "Азербайджан нуждается в университетах по управлению, логистике для обеспечения развития Зоны свободной торговли. Эти важно для поддержки конкурентоспособности зоны. Можно иметь средства для создания зоны свободной торговли, однако реальная территория и управление ею - дело не простое".

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