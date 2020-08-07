Указ президента о создании Азербайджанского инвестиционного холдинга

ПрезидентАзербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ осоздании Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о создании Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как сообщает Report, в указе говорится:

"Проводимые в Азербайджане устойчивые структурные реформы служат целям дальнейшего повышения эффективности экономики. В стране усовершенствованы институциональные и регулирующие рамки в этой области, создана прочная база для развития и обеспечения полной прозрачности управления в хозяйственных структурах, являющихся фундаментом национальной экономики, на основе здоровых принципов.

Указанные реформы значительно улучшили бизнес-среду. Кроме того, в стране обеспечено развитие социально-экономической инфраструктуры, повысилась гибкость управления, построенного в форме, адекватной вызовам нового стратегического этапа.

Учитывая значение структурных реформ, особая важность в минувший период придавалась также управлению сферой государственных услуг и производства продукции на основе передовых принципов. В этом направлении в стране был принят ряд мер по повышению устойчивости в финансово-хозяйственной деятельности крупных государственных компаний, еще большему усилению контроля за их доходами и расходами, осуществлены важные реформы с целью усовершенствования управления юридическими лицами, контрольный пакет долей которых принадлежит государству.

На современном этапе ускорить экономическое развитие можно лишь опираясь на управление, основанное на всестороннем развитии свободных рыночных отношений, расширении устойчивой частной собственности, более здоровых принципах. Поэтому требуется углубление структурных реформ, направленных на усовершенствование системы управления принадлежащими государству предприятиями, повышение эффективности и прозрачности их работы, их полное оздоровление путем оптимизации расходов и рисков.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, имеющими государственную долю, на основе единых принципов, усовершенствования их деятельности, в том числе увеличения прозрачности и экономической эффективности осуществляемых ими инвестиционных программ, повышения конкурентоспособности, улучшения финансового здоровья и устойчивости, постановляю:

1.Создать юридическое лицо публичного права «Азербайджанский инвестиционный холдинг».

2.Утвердить «Устав Азербайджанского инвестиционного холдинга».

3.Установить, что:

3.1.для осуществления руководства деятельностью Азербайджанского инвестиционного холдинга (далее – АИХ) создаются Наблюдательный совет и Правление;

3.2.вопросы подлежащих передаче в управление государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ, имеющих государственную долю (далее – государственные предприятия), отнесенные в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики к исключительным полномочиям высшего органа управления, АИХ решает по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

4.Осуществление полномочий учредителя АИХ возложить на:

4.1.Президента Азербайджанской Республики:

4.1.1.утверждение устава и установление размера уставного фонда, их изменение;

4.1.2.создание органов управления;

4.1.3.назначение на должность и освобождение от должности членов (в том числе председателя) Наблюдательного совета, а также председателя Правления;

4.1.4.упразднение и реорганизация;

4.2.АИХ:

4.2.1.решение вопросов, отнесенных статьей 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права» к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, за исключением отмеченных в пункте 4.1 настоящего Указа.

5.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

5.1.в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с усовершенствованием законов Азербайджанской Республики в связи с созданием АИХ;

5.2.в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с государственными предприятиями, подлежащими передаче в управление АИХ;

5.3.в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с механизмом формирования платы, которая будет выплачиваться государственными предприятиями АИХ для финансирования расходов по организации и обеспечению деятельности АИХ;

5.4.в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с приведением актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом;

5.5.в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

5.6.в месячный срок со дня государственной регистрации принять меры по решению вопросов обеспечения АИХ административным зданием и его материально-технического обеспечения;

5.7.проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;

5.8.для государственной регистрации в трехдневный срок со дня вступления настоящего Указа в силу обратиться в Министерство экономики Азербайджанской Республики в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц»;

5.9.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

6.Министерству финансов Азербайджанской Республики совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в пункте 5.1 Устава, утвержденного настоящим Указом.

7.Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики".