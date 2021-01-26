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Президент: Объем грузов по коридору Север-Юг увеличился почти на 20%

Президент: Объем грузов по коридору Север-Юг увеличился почти на 20% "Нашей железнодорожной инфраструктурой пользуются многие страны"
Финансы
26 января 2021 г. 14:58
Президент: Объем грузов по коридору Север-Юг увеличился почти на 20%
Ильхам Алиев
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"В стране были реализованы важные проекты в области железнодорожного транспорта, проекты реабилитации наших железных дорог. Построена Бакинская кольцевая железная дорога, что является очень важным событием для пассажироперевозок, удобства людей. В различных городах были построены железнодорожные вокзалы".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, принимая в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

"Конечно, строительство по инициативе Азербайджана железной дороги Баку-Тбилиси-Карс создало новую транспортную карту в нашем регионе и Евразии в целом. В настоящее время наши партнеры, пользуясь этой дорогой, доставляют свою продукцию в различных направлениях. Должен отметить, что диверсифицированность дорог, проходящих через территорию Азербайджана, значительно повышает наши возможности. Несмотря на спад экономики в период пандемии во всем мире, должен сказать, что объем грузов, перевозимых по транспортному коридору Север-Юг, увеличился почти на 20 процентов. Нашей железнодорожной инфраструктурой пользуются многие страны. В настоящее время действуют маршруты Китай-Казахстан-Каспийское море-Азербайджан-Европа, а также Афганистан-Туркменистан-Каспийское море-Азербайджан-Европа. Мы фактически соединили железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс с дорогой Лапис-Лазули, и, конечно, свою роль здесь сыграла диверсифицированная транспортная инфраструктура, так как наши возможности расширились. На Бакинском судостроительном заводе, сданном в эксплуатацию несколько лет назад по моей инициативе, производятся все виды судов, и мы с каждым годом увеличиваем производство. В настоящее время на заводе производятся танкеры, суда Ro-Ro и сухогрузы. Мы устранили внешнюю зависимость в этой сфере, открыли тысячи рабочих мест и создали возможности для компаний, участвующих в нефтегазовых операциях. Они тоже отдают свои заказы этому заводу", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə daşınan yüklərin həcmi təxminən 20 faiz artmışdır"

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