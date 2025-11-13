Президент: Инвестиции Азербайджана в Узбекистан достигли $183,5 млн

На сегодняшний день Узбекистан вложил в экономику Азербайджана 21,8 миллиона долларов США, тогда как Азербайджан инвестировал в экономику Узбекистана 183,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

"Сотрудничество в сфере инвестиций также продолжает укрепляться. На сегодняшний день Узбекистан вложил в экономику Азербайджана 21,8 миллиона долларов США, тогда как Азербайджан инвестировал в экономику Узбекистана 183,5 миллиона долларов США. В 2023 году была создана совместная Азербайджано-узбекская инвестиционная компания с общим капиталом в 500 миллионов долларов США, предусматривающая инвестиции как на территории наших стран, так и в третьих странах", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что особого внимания заслуживает совместное предприятие - швейная фабрика в Ханкенди, которая открывает новые возможности для развития легкой промышленности, укрепляет традиционные дружеские и братские отношения.