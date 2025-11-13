Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Президент: Инвестиции Азербайджана в Узбекистан достигли $183,5 млн

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 16:15
    Президент: Инвестиции Азербайджана в Узбекистан достигли $183,5 млн

    На сегодняшний день Узбекистан вложил в экономику Азербайджана 21,8 миллиона долларов США, тогда как Азербайджан инвестировал в экономику Узбекистана 183,5 миллиона долларов США.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

    "Сотрудничество в сфере инвестиций также продолжает укрепляться. На сегодняшний день Узбекистан вложил в экономику Азербайджана 21,8 миллиона долларов США, тогда как Азербайджан инвестировал в экономику Узбекистана 183,5 миллиона долларов США. В 2023 году была создана совместная Азербайджано-узбекская инвестиционная компания с общим капиталом в 500 миллионов долларов США, предусматривающая инвестиции как на территории наших стран, так и в третьих странах", - сказал он.

    Глава государства подчеркнул, что особого внимания заслуживает совместное предприятие - швейная фабрика в Ханкенди, которая открывает новые возможности для развития легкой промышленности, укрепляет традиционные дружеские и братские отношения.

    Azərbaycan və Özbəkistanın qarşılıqlı investisiya qoyuluşu açıqlanıb

