Президент Ильхам Алиев: Внешний долг тех, кто нас критикует, составляет 100 процентов ВВП и больше

Президент Ильхам Алиев: Внешний долг тех, кто нас критикует, составляет 100 процентов ВВП и больше

Мы построили сильную страну с сильной экономикой. Наш внешний долг составляет 6,9 процента ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100 процентов ВВП и больше.

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Мы построили сильную страну с сильной экономикой. Наш внешний долг составляет 6,9 процента ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100 процентов ВВП и больше. Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме. "Мы сократили уровень бедности до 5 процентов, а в ситуации с Францией эта цифра еще больше", – сказал глава государства, подчеркнув, что это реальное состояние дел. "Это наша земля. Это наша жизнь. И мы хотели бы, чтобы и они [в Европе] относились к нам с должным уважением. Мы делаем то, что азербайджанский народ говорит нам делать. Честно говоря, мы уже перестали прилагать усилия, чтобы повлиять на мнение об Азербайджане в Европе, видя, что это пустая трата времени", - подчеркнул он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Those who criticize us have foreign debt of more than 100% of GDP

Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanı tənqid edənlərin xarici borcu ÜDM-in 100 %-i qədərdir və ondan da artıqdır