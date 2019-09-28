Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Центробанка Азербайджана - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников ЦБА - СПИСОК

28 сентября, 2019 16:09

https://report.az/storage/news/6cef684e08311454cc14d9e6aebc8816/0cb65d80-8633-48ef-a7ea-cf95056ba367_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Как передает Report, по случаю 100-летия создания центрального банкирства и за заслуги в развитии банковского дела в стране награждаются нижеуказанные сотрудники ЦБА: орденом "За службу Отечеству" 1-й степени Рустамова Эльмана Сирадж оглу орденом "Эмек" 2-й степени Бабаева Афтандила Гасым оглу Хубанова Вадима Аладдин оглу Гулиева Алима Салим оглу орденом "Эмек" 3-й степени Гурбанлы Вахида Нухнаби оглу Меликову Рену Энвер Паша гызы медалью "Терегги" Адыгезалова Шаига Али оглу Бабаеву Севиль Алисафа гызы Чебуханову Ирину Геннадиевну Алекберова Фатуллаха Акбер оглу Алиева Эльшана Керим оглу Алиеву Хейран Садагат гызы Ахмедова Али Исмаил оглу Гейдарова Шакира Вели оглу Гусейнову Лейлу Вели гызы Исмайлова Фахри Яшар оглу Гасымова Адыширина Фирудин оглу Гасымова Асифа Ибрагим оглу Гулузаде Маира Магеррам оглу Мамедова Шакира Керим оглу Набиеву Лейлу Сулейман гызы Оруджева Рашада Темраз оглу Османова Фарида Тофиг оглу Закиеву Фаизу Рамиз гызы.

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