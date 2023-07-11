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Президент Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет

Президент Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет Макроэкономическая стабильность обеспечивается на протяжении многих лет. Курс маната стабилен уже шесть лет и это одно из редких явлений в мировой практике, особенно, в нынешних условиях.
Финансы
11 июля 2023 г. 18:12
Президент Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет

Макроэкономическая стабильность обеспечивается на протяжении многих лет. Курс маната стабилен уже шесть лет и это одно из редких явлений в мировой практике, особенно, в нынешних условиях.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства подчеркнул, что это - проявление продуманной политики, и в центре которой, естественно, находятся граждане Азербайджана.

"Потому что макроэкономическая стабильность, естественно, влияет на экономику страны, но в первую очередь она оказывает самое серьезное влияние на уровень жизни людей. У нас же как минимальная заработная плата, так и минимальная пенсия регулярно повышаются. Параллельно с этим стабилен манат", - отметил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Manatın məzənnəsi altı ildir ki, sabitdir"

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