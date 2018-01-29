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    Президент Ильхам Алиев: Экономическое и финансовое положение в Азербайджане стабильное

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Экономическое и финансовое положение в Азербайджане стабильное".

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 29 января в ходе заключительного слова в конференции, посвященной итогам четвертого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы".

    Сообщив об успешных результатах проводимых в стране реформ и их одобрении на международном уровне, глава государства еще раз подчеркнул, что проводимая в стране политика служит интересам народа и еще более усиливает государство.

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