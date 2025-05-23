Президент ICAP: Азербайджан и Пакистан имеют потенциал для сотрудничества в сфере аудита

имя только на англ есть Saif Ullah я написала Саиф Уллах, но не нашла на русском ни Улла, ни Уллах ни Саиф, ни Сейф

Азербайджан и Пакистан обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в сфере аудита, в том числе между Институтом дипломированных бухгалтеров Пакистана (ICAP) и Палатой аудиторов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ICAP Саиф Уллах на международной научно-практической конференции в Баку.

Он отметил, что целенаправленная и скоординированная деятельность профессиональных организаций дает важные результаты:

"ICAP делится этим опытом по всему миру. Наше партнерство с Палатой аудиторов Азербайджана является ярким примером обмена знаниями".

Уллах подчеркнул, что министерства и ведомства двух стран изучают новые возможности сотрудничества, и проводимая в Баку конференция является одним из важных шагов в данном направлении.