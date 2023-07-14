Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост

Джеймс Буллард покидает пост президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, который он занимал 15 лет.

Джеймс Буллард покидает пост президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, который он занимал 15 лет.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ФРБ Сент-Луиса.

Сообщается, что до 14 августа он будет работать в качестве советника банка с тем, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

Он не будет участвовать в ближайшем заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и прекратит все публичные выступления.

Временно исполняющим обязанности президента ФРБ Сент-Луиса становится Кэтлин О'Нил Пейзе, занимавшая пост первого вице-президента.

Буллард, которому в данный момент 62 года, мог бы оставаться на своем посту до 65 лет, то есть до начала 2026 года. В общей сложности он провел в ФРБ Сент-Луиса 33 года.

С 15 августа он займет пост декана школы бизнеса Университета Пердью.