Президент: Экономический, финансовый кризис в мире еще не закончился

"Сегодня всем ясно, что экономический, финансовый кризис в мире еще не закончился".

"Сегодня всем ясно, что экономический, финансовый кризис в мире еще не закончился".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ.

"Несмотря на это, сдача в эксплуатацию этих крупных объектов, построенных в Азербайджане за счет собственных средств, свидетельствует как о наших финансовых возможностях, так и о нашей финансовой независимости, показывает наши технические возможности и свидетельствует о том, что в последние годы в сфере электроэнергии проделана очень большая работа, и эта работа будет продолжена", - добавил глава государства.