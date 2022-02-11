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Президент: Экономический, финансовый кризис в мире еще не закончился

Президент: Экономический, финансовый кризис в мире еще не закончился "Сегодня всем ясно, что экономический, финансовый кризис в мире еще не закончился".
Финансы
11 февраля 2022 г. 12:58
Президент: Экономический, финансовый кризис в мире еще не закончился
Ильхам Алиев

"Сегодня всем ясно, что экономический, финансовый кризис в мире еще не закончился".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ.

"Несмотря на это, сдача в эксплуатацию этих крупных объектов, построенных в Азербайджане за счет собственных средств, свидетельствует как о наших финансовых возможностях, так и о нашей финансовой независимости, показывает наши технические возможности и свидетельствует о том, что в последние годы в сфере электроэнергии проделана очень большая работа, и эта работа будет продолжена", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: Economic, financial crisis not yet over in the world
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Dünyada iqtisadi, maliyyə böhranı hələ də başa çatmayıb"

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